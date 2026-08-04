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WHO vyzvala na väčšiu podporu v boji proti epidémii eboly v KDR
Nákazu evidujú v piatich provinciách.
Autor TASR
Ženeva 4. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyzvala na širšiu podporu v boji proti epidémii infekčného ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR), ktorá si na východe krajiny vyžiadala už viac než 1700 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ohnisko (nákazy) sa, žiaľ, rozširuje stále rýchlejšie, ako sú úrady schopné reagovať,“ povedal novinárom v Ženeve hovorca WHO Tarik Jašarevič.
„Potrebujeme väčšiu podporu v podobe finančných prostriedkov, ale aj iných zdrojov, aby sme mohli posilniť všetky oblasti reakcie vrátane liečebných kapacít, terénnych vyšetrovacích tímov, tímov zabezpečujúcich bezpečné pochovávanie (nakazených) a komunitných pracovníkov,“ uviedol.
V KDR bolo dosiaľ potvrdených 3802 prípadov eboly a 1707 úmrtí. Úrady v súčasnosti monitorujú celkovo 17.000 osôb, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými, pričom viac než 80 percent z nich podstupuje denné kontroly.
Nákazu evidujú v piatich provinciách. Epidémia sa však zväčša sústreďuje v provincii Ituri, kde zaznamenali takmer 90 percent všetkých prípadov, pričom väčšina ostatných prípadov sa vyskytla v susednej provincii Severné Kivu.
Jašarevič uviedol, že reakcia sa musí zamerať na miesta, kde sa vírus šíri v súčasnosti, a na miesta, kam by sa mohol rozšíriť ďalej.
Súčasnú epidémiu, ktorú vyhlásili 15. mája, spôsobuje vírus Bundibugyo, na ktorý neexistujú schválené vakcíny ani lieky. Prebiehajú však rôzne klinické štúdie zamerané na vývoj potenciálnej liečby vrátane vakcín a antivírusových liekov.
„Ohnisko (nákazy) sa, žiaľ, rozširuje stále rýchlejšie, ako sú úrady schopné reagovať,“ povedal novinárom v Ženeve hovorca WHO Tarik Jašarevič.
„Potrebujeme väčšiu podporu v podobe finančných prostriedkov, ale aj iných zdrojov, aby sme mohli posilniť všetky oblasti reakcie vrátane liečebných kapacít, terénnych vyšetrovacích tímov, tímov zabezpečujúcich bezpečné pochovávanie (nakazených) a komunitných pracovníkov,“ uviedol.
V KDR bolo dosiaľ potvrdených 3802 prípadov eboly a 1707 úmrtí. Úrady v súčasnosti monitorujú celkovo 17.000 osôb, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými, pričom viac než 80 percent z nich podstupuje denné kontroly.
Nákazu evidujú v piatich provinciách. Epidémia sa však zväčša sústreďuje v provincii Ituri, kde zaznamenali takmer 90 percent všetkých prípadov, pričom väčšina ostatných prípadov sa vyskytla v susednej provincii Severné Kivu.
Jašarevič uviedol, že reakcia sa musí zamerať na miesta, kde sa vírus šíri v súčasnosti, a na miesta, kam by sa mohol rozšíriť ďalej.
Súčasnú epidémiu, ktorú vyhlásili 15. mája, spôsobuje vírus Bundibugyo, na ktorý neexistujú schválené vakcíny ani lieky. Prebiehajú však rôzne klinické štúdie zamerané na vývoj potenciálnej liečby vrátane vakcín a antivírusových liekov.