WHO vyzvala na zastavenie predaja voľne žijúcich cicavcov na trhoch

Ženeva 13. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala v utorok na celosvetové zastavenie predaja živých, voľne žijúcich cicavcov na trhoch s potravinami. Takýto krok by podľa WHO mohol znížiť riziko vzniku nových chorôb, informovala agentúra AFP.



WHO uviedla, že zákaz takéhoto predaja môže ochrániť zdravie predajcov i nakupujúcich. Organizácia tiež pripomenula, že niektoré z prvých známych prípadov ochorenia COVID-19 súviseli s takýmto trhoviskom v stredočínskom meste Wu-chan. Mnohí z prvých nakazených boli práve majitelia tamojších stánkov, predavači, či iní zamestnanci alebo návštevníci trhu.



Jasnú spojitosť vzniku nového vírusu s wuchanským trhoviskom sa však doposiaľ potvrdiť nepodarilo.



Preventívne usmernenie zakazujúce predaj živých voľne žijúcich cicavcov na takýchto trhoviskách vydala WHO spoločne so Svetovou organizáciu pre zdravie zvierat (OIE) a Programom OSN pre životné prostredie (UNEP).



"Usmernenie vyzýva krajiny, aby prijali núdzové opatrenie a pozastavili predaj odchytených živých cicavcov na trhoch s potravinami," uviedla WHO. "Zvieratá, obzvlášť voľne žijúce zvieratá, sú zdrojom viac ako 70 percent všetkých infekčných chorôb vyskytujúcich sa u ľudí, z ktorých mnohé sú zapríčinené novými vírusmi. Riziko vzniku nových chorôb predstavujú obzvlášť voľne žijúce cicavce," priblížila ďalej v usmernení.



"Tradičné trhy, na ktorých sú držané, porážané aj spracúvané živé zvieratá, predstavujú osobitné riziko prenosu patogénov na predajcov i zákazníkov," dodala.



Vlády jednotlivých krajín WHO vyzvala, aby uzavreli časti takýchto trhov s takýmto predajom živých voľne žijúcich cicavcov, a to dovtedy, kým nebude dostatočne posúdené, aké veľké zdravotné riziko predstavujú.