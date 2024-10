WHO vyzvala na zastavenie útokov na zdravotnícke zariadenia v Libanone

Bejrút/Ženeva 16. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu vyzvala na ochranu zdravotníckych zariadení v Libanone, kde Izrael v uplynulých týždňoch zintenzívnil vojenskú kampaň proti proiránskemu hnutiu Hizballáh. V dôsledku pokračujúcich bojov je znefunkčnených 100 zdravotníckych zariadení na juhu krajiny. TASR informuje podľa agentúry AFP a vyhlásenia WHO.



"WHO vyzýva na zastavenie útokov na zdravotnícke zariadenia," uviedla agentúra OSN vo vyhlásení a dodala, že intenzívne bombardovanie zo strany Izraela "spôsobuje zatvorenie čoraz viacerých zdravotníckych zariadení, a to najmä v južnom Libanone." Z 207 zdravotníckych zariadení v oblastiach konfliktu je údajne až 100 zatvorených. Až päť nemocníc v dôsledku bojov úplne a ďalších päť čiastočne evakuovali.



"Nemocnice v Libanone sú už teraz pod obrovským tlakom, pretože sa snažia udržať základné zdravotnícke služby funkčné a zároveň zvládnuť bezprecedentný prílev zranených ľudí. Zdravotnícky systém s nedostatkom personálu a zdrojov sa snaží udržiavať nepretržité služby pre všetkých, ktorí ich potrebujú, pričom zásoby sú nízke a zdravotnícki pracovníci vyčerpaní," vyhlásila WHO.



Podľa údajov WHO od začiatku útokov zahynulo 72 zdravotníkov a 43 z nich sa zranilo. Útoky priamo zasiahli 15 zdravotníckych zariadení a 13 transportov.



Libanonský Červený kríž zároveň v stredu vyhlásil, že dvaja jeho zdravotníci sa zranili pri útoku na dedinu na juhu Libanonu. Červený kríž v nej svoje záchranné práce koordinoval spolu s Dočasnými silami OSN v Libanone (UNFIL). Podľa príspevku na sociálnej sieti X sa incident udial na juhu krajiny, pričom dvoch zdravotníkov ľahko zranil šrapnel. Červený kríž neuviedol kto na dedinu útočil.



Viacero pracovníkov Libanonského Červeného kríža utrpelo zranenia aj v nedeľu pri izraelskom vzdušnom útoku.