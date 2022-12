WHO vyzvala na zvýšenie finančnej podpory v boji proti malárii

Ženeva 8. decembra (TASR) — Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok vyzvala na zvýšenie finančnej podpory zameranej na boj proti malárii. Táto choroba každý rok najmä v Afrike pripraví o život stotisíce detí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vo svojej najnovšej správe WHO uviedla, že vlna nových prípadov a úmrtí na maláriu, ktorá sa začala v roku 2020, zostala v porovnaní s vlaňajškom na rovnakej, hoci stále alarmujúco vysokej úrovni. Vymenovala však ďalšie závažné výzvy, ktorým treba čeliť — obmedzenú podporu zo strany darcov, možné dôsledky klimatickej zmeny a mutácie parazita, ktorý maláriu spôsobuje, čím by sa toto ochorenie mohlo stať odolnejším voči liečbe.



WHO upozornila, že "svet sa v súčasnosti nenachádza na správnej ceste", aby sa dosiahol cieľ do roku 2030 znížiť nárast prípadov a úmrtí na maláriu o 90 percent.



"Stojíme pred mnohými výzvami, ale zároveň máme aj mnoho dôvodov na nádej," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že pochopenie a zmiernenie možných rizík, budovanie odolnosti a zrýchlenie výskumu "umožňuje snívať o budúcnosti bez malárie".



Agentúra AFP upozorňuje, že v Afrike je zaznamenaných 95 percent všetkých prípadov prepuknutia malárie vo svete a takisto aj 96 percent všetkých úmrtí na toto ochorenie.