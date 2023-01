WHO vyzvala na zvýšenie financovania zanedbávaných tropických ochorení

Ženeva 30. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok vyzvala na zvýšenie investícii zameraných na boj proti zanedbávaným tropickým chorobám, ktoré sužujú najmä ľudí v rozvojových krajín. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Medzi zanedbávané tropické choroby patrí 20 rôznych ochorení, ako sú napríklad horúčka dengue, malomocenstvo, spavá choroba, leishmanióza, drakunkulóza, riečna slepota či besnota, ktoré sa vyskytujú najmä v tropických oblastiach. Podľa WHO tieto choroby zasahujú najmä najchudobnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré nemajú prístup k dostatočne kvalitnej vode, hygiene a zdravotnej starostlivosti.



Tieto choroby sa za zanedbávané označujú preto, lebo sú často prehliadané a na boj proti nim je zvyčajne určená len malá čiastka finančných prostriedkov. Týmto ochoreniam sa nevenuje dostatočná pozornosť aj preto, lebo rozvinuté krajiny jednoducho nepostihujú, tvrdí Ibrahim Socé Fall z WHO.



"Sme veľmi ďaleko od úrovne financovania, ktorú na boj proti týmto chorobám potrebujeme," vyhlásil Fall. Dodal, že "teraz nastal čas na spravodlivý prístup – je potrebné chrániť všetkých ľudí bez ohľadu na to, z akej spoločenskej vrstvy pochádzajú".



AFP pripomína, že v roku 2021 potrebovalo liečbu až 1,65 miliardy ľudí nakazených najmenej jednou zo zanedbávaných tropických chorôb. Toto číslo sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížilo o 80 miliónov.



Do konca vlaňajšieho decembra sa však v 47 krajinách podarilo úplne zlikvidovať aspoň jednu zanedbávanú tropickú chorobu, čo ocenil aj generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa jeho slov boli "milióny ľudí zbavené bremena týchto ochorení, ktoré ich väznili v bludnom kruhu stigmy a chudoby".