WHO vyzýva Blízky východ a severnú Afriku na opatrenia proti COVID-19

Káhira 18. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nalieha na vlády Blízkeho východu a severnej Afriky, aby "využili príležitosť" na boj proti koronavírusu, kým je počet prípadov v regióne ešte stále relatívne nízky. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



"Musíme využiť príležitosť konať, keďže nárast prípadov v regióne nie je taký rýchly," povedal Yvan Hutin, riaditeľ sekcie infekčných chorôb v pobočke WHO pre východné Stredomorie, ktorá sídli v Káhire.



Vo východnom Stredomorí, ktoré podľa definície WHO siaha až po Afganistan, bolo zaznamenaných približne 111.000 prípadov nákazy novým koronavírusom a viac ako 5500 úmrtí, uviedla AFP.



Ide však pritom o malý podiel z viac ako dvoch miliónov prípadov pozitívne testovaných a vyše 140.000 úmrtí, ktoré boli od vypuknutia pandémie zaznamenané celosvetovo.



Dokonca aj v krajinách zasiahnutých vojenským konfliktom alebo v "mimoriadnej situácii" - ako sú Líbya, Sýria a Jemen -, bol zaznamenaný nízky počet nakazených.



AFP pripomína, že výnimkou v danom regióne je Irán, kde je 78.000 nakazených a 5000 úmrtí.



Hutin uviedol, že je ťažké určiť konkrétny dôvod, prečo je vo východnom Stredomorí, na severe Afriky a v časti Ázie menej nakazených. Pripustil, že svoju rolu môžu zohrávať "demografické faktory, pretože ide o mladú populáciu". U starších ľudí totiž možno celosvetovo pozorovať vyššiu mieru smrtnosti na COVID-19.



Epidemiológ však upozorňuje, že "ak sme sa prvýkrát vyhli zložitej situácii, neznamená to, že to tak zostane". Uviedol, že v Egypte, kde viedol inšpekčný tím, "je zrejmé, že máme viac prenosov (nákazy) ako pred niekoľkými týždňami. Stále však nákaza nešíri exponenciálne".



Aby sa predišlo situácii porovnateľnej s Európou alebo Spojenými štátmi americkými s desaťtisícami úmrtí, Hutin navrhol prijímať niekoľko vzájomne súvisiacich reakcií. Medzi ne patrí "zapojenie komunity, mobilizácia celých zdravotníckych systémov a príprava nemocníc na prijímanie závažných prípadov".



"To, čo sa dá urobiť, nemusí byť nevyhnutne príliš komplikované," povedal a vysvetlil, že ide napríklad o izolovanie pacientov s miernymi príznakmi "v hoteloch, školách alebo vojenských kasárňach". Dodal, že v závažných prípadoch "existuje veľa možností, ako je transformácia konvenčných nemocničných postelí na lôžka intenzívnej starostlivosti". Ako ďalšie opatrenie uviedol zvýšenie testovacej kapacity.



Vzhľadom na krehkosť zdravotníckeho systému v regióne Hutin zdôraznil "potenciálnu závažnosť a schopnosť tohto vírusu dostať systém zdravotnej starostlivosti na kolená", ak sa nebude konať včas. Vlády Blízkeho východu a severnej Afriky sa podľa neho musia pripraviť "na možnosť, že sa niečo pokazí".



V súvislosti s moslimským pôstnym mesiacom ramadán, počas ktorého sa ľudia na záver denného pôstu zvyknúť schádzať na spoločnej večernej a nočnej hostine, WHO zverejnila rad odporúčaní zdôrazňujúcich nutnosť zachovania sociálneho odstupu.