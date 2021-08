WHO vyzýva Čínu k zdieľaniu hrubých dát o prvotných prípadoch

Ženeva 13. augusta (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia vo štvrtok vyzvala Čínu, aby podporila zdieľanie hrubých dát, čo sa týka prvotných prípadov nákazy covidom. Organizácia zdôraznila, že na to, aby mohla postupovať vo vyšetrovaní teórie, že nový koronavírus sa rozšíril únikom z laboratória v Číne, potrebuje získať prístup ku všetkým relevantným dátam. Informovala o tom agentúra AFP.



„Nasledovná séria štúdií bude zahŕňať ďalší výskum hrubých dát z počiatočných prípadov a sér možných skorých prípadov v roku 2019," uviedla WHO.



„Prístup k dátam je zásadne dôležitý, aby sme rozšírili naše chápanie vedy, a nemalo by byť nijakým spôsobom spolitizované," zdôraznila organizácia. Uviedla, že na hľadaní pôvodu vírusu spolupracuje s mnohými krajinami vrátane Talianska, ktoré vlastnia odobrané biologické vzorky z roku 2019, v ktorých bol potvrdený koronavírus.



Medzinárodný tím odborníkov, ktorý WHO začiatkom roka vyslala do čínskeho mesta Wu-chan, kde sa v decembri 2019 objavili prvé prípady covidu, vo svojej prvej správe o pôvode tohto vírusu uviedol, že vírus sa pravdepodobne na ľudí preniesol z netopierov cez ďalšie zviera.



Teóriu o úniku vírusu z čínskeho laboratória označili vedci za „mimoriadne nepravdepodobnú". WHO však v tejto súvislosti uviedla: „Konkrétne, aby sme sa mohli zaoberať hypotézou o úniku vírusu z laboratória, je dôležité mať prístup ku všetkým dátam a zvážiť vedecky najlepší postup a preskúmať mechanizmy, ktoré už WHO používa."