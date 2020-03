WHO vyzýva európske štáty na prijatie odvážnych opatrení

Kodaň 17. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala v utorok všetky európske štáty, aby prijali odvážne opatrenia v boji proti globálnej pandémii nového koronavírusu, ktorej epicentrom je v súčasnosti Európa. Informovala o tom agentúra AFP.



"Každá krajina bez výnimky musí prijať tie najodvážnejšie kroky na zastavenie alebo spomalenie šírenia tohto vírusu," povedal riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge.



Zároveň uviedol, že "dobrou správou" je, že región je "v stave pohotovosti", a poznamenal, že vo všetkých členských štátoch reagovali zavedením "pohotovostných opatrení".



Kluge dodal, že krajiny musia posúdiť svoju vlastnú situáciu, aby sa rozhodli, ktoré opatrenia by sa mali posilniť. Nákaza sa totiž v rôznych krajinách šíri odlišnou rýchlosťou.



Globálny počet úmrtí v dôsledku nového koronavírusu dosiahol doposiaľ podľa agentúry AFP odvolávajúcej sa na oficiálne zdroje 7408. Celkový počet prípadov nákazy novým koronavírusom prekročil 180.000.