WHO vyzýva na extrémnu opatrnosť pri rušení obmedzení proti covidu

Ženeva 7. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu vyzvala "na extrémnu opatrnosť" tie krajiny, ktoré uvažujú o zrušení obmedzení proti šíreniu ochorenia COVID-19. WHO to odôvodnila tak, že prenos koronavírusu sa zvýši bez ohľadu na vysokú mieru zaočkovania obyvateľstva. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan na otázku o plánoch Anglicka zrušiť od 19. júla väčšinu svojich obmedzení proti koronavírusu na tlačovej konferencii odpovedal: "Vyzývam na extrémnu opatrnosť pri úplnom rušení opatrení na ochranu verejného zdravia a spoločnosti v tomto období, pretože to bude mať následky."