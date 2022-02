WHO vyzýva na intenzívnejšie očkovanie vo východnej Európe a okolí

Kodaň 15. februára (TASR) - Pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre oblasť Európy a okolia vyzvala v utorok na zintenzívnenie očkovacej kampane proti covidu vo východnej Európe. Upozornila pritom, že "prílivová vlna" variantu omikron smeruje ďalej na východ. Informovala o tom agentúra AFP.



Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge poznamenal, že za ostatné dva týždne sa viac ako zdvojnásobil počet prípadov nákazy v šiestich krajinách – v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Gruzínsku, Rusku a na Ukrajine. "Ako sa očakávalo, vlna omikronu sa presúva na východ. Tento variant už zaznamenalo desať členských štátov," povedal Kluge.



Európsky región WHO zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a niekoľkých – vrátane už zmienených – stredoázijských štátov. Kluge uviedol, že vo viacerých z týchto krajín je vakcinačná kampaň stále relatívne pomalá.



Priblížil, že v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Kirgizsku, na Ukrajine a v Uzbekistane je dosiaľ stále zaočkovaných len necelých 40 percent obyvateľov nad 60 rokov. Dodal, že aspoň prvú dávku vakcíny proti covidu dostalo v Bulharsku, Gruzínsku a Severnom Macedónsku len necelých 40 percent zdravotníkov.



Kluge vyzval vlády a úrady v jednotlivých krajinách, aby dôkladne preskúmali, čo vakcináciu spomaľuje, a následne navrhli vhodné nástroje na jej urýchlenie.



Zdôraznil tiež, že čeliac vlne omikronu v čase, keď sa na východe stále ešte rozsiahlo šíri aj variant delta, nie je momentálne vhodná doba na uvoľňovanie opatrení, ktoré sú funkčné v zamedzovaní šírenia nákazy. Súčasťou takýchto opatrení je podľa Klugeho vyhýbanie sa zaľudneným miestam, nosenie rúšok v interiéroch, zlepšenie vetrania a používanie rýchlotestov na včasné zachytenie infikovaných.