WHO vyzýva na urgentné kroky proti šíreniu opičích kiahní v Európe

Kodaň 1. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala v piatok na podniknutie urgentných krokov proti šíreniu vírusu opičích kiahní v Európe, kde sa počet prípadov tohto ochorenia za posledné dva týždne strojnásobil. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dnes zosilňujem svoj apel adresovaný vládam a organizáciám občianskej spoločnosti, aby v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zintenzívnili svoje snahy a zabránili opičím kiahňam etablovať sa v čoraz väčšej geografickej oblasti," uviedol riaditeľ WHO pre európsky región Hans Henri Kluge.



Podľa neho potrebné podniknúť urýchlené a koordinované kroky a zastaviť ďalšie šírenie vírusu, ktorý od začiatku mája zaznamenali už v 31 európskych krajinách a regiónoch. Epicentrom súčasného šírenie opičích kiahní, ktoré sa predtým endemicky vyskytovali len v západnej a strednej Afrike, zostáva Európa. Až 95 percent všetkých laboratórne potvrdených prípadov (4500) bolo zaznamenaných v európskych krajinách.



WHO minulý týždeň na základe preskúmania situácie uviedla, že šírenie tohto ochorenia je potrebné dôkladne monitorovať, ale súčasný stav si ešte nevyžaduje vyhlásenie globálneho stavu zdravotnej núdze, ako sa to stalo v prípade nového koronavírusu. Vývoj situácie WHO opätovne prehodnotí po niekoľkých týždňoch.



Opičie kiahne spôsobuje vírus, ktorý patrí do tej istej rodiny vírusov ako pravé kiahne. Vírus opičích kiahní je však oveľa menej nebezpečný a nákazlivý než jeho smrtiaci príbuzný.



Medzi prejavy opičích kiahní patria napríklad horúčka, bolesť hlavy a vyrážky. Prípady tohto ochorenia sa v súčasnosti objavujú aj v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii