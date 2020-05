WHO: Washington neposkytol dôkaz na podporu tvrdení Trumpa o víruse

Ženeva 4. mája (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že Washington doposiaľ neposkytol žiadny dôkaz na podporu "špekulatívnych" tvrdení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan.



"Od vlády Spojených štátov sme nedostali žiadne údaje ani konkrétne dôkazy týkajúce sa domnelého pôvodu vírusu, takže z nášho pohľadu to zostáva špekulatívne," uviedol v pondelok počas online brífingu riaditeľ pre núdzové situácie WHO Michael Ryan.



Reagoval na Trumpovo vyjadrenie z konca minulého týždňa, keď vyhlásil, že videl dôkaz o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan. K svojmu tvrdeniu však odmietol uviesť bližšie podrobnosti.



Trump vtedy tiež povedal, že Čína vírus buď nedokázala zastaviť, alebo ho nechala šíriť sa ďalej. Vyjadril tiež presvedčenie, že nový koronavírus pochádza z laboratória v ústave virológie vo Wu-chane. "Dozvieme sa odkiaľ to je, odkiaľ to pochádza... Existuje veľa teórií... Možno nám to dokonca povie Čína," povedal.



Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo zašiel ešte ďalej, keď v rozhovore pre televíziu ABC v nedeľu vyhlásil, že existuje "veľké množstvo" dôkazov o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa do sveta rozšírila súčasná pandémia infekčnej choroby COVID-19.