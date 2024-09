WHO z Pásma Gazy evakuovala takmer 100 pacientov

Ženeva 12. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že evakuovala takmer 100 pacientov z Pásma Gazy do Spojených arabských emirátov. WHO zároveň vyzvala na obnovenie pravidelných lekárskych prevozov z tejto palestínskej enklávy. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



"Toto bola dosiaľ najväčšia evakuácia z Pásma Gazy od októbra 2023," uviedol predstaviteľ WHO pre okupované palestínske územia Richard Peeperkorn.



"Pásmo Gazy potrebuje zdravotnícke koridory. Potrebujeme lepšie organizovaný a trvalý systém," povedal Peeperkorn a dodal, že na prevoz čaká viac než 10.000 Palestínčanov.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu neskoro večer na sieti X oznámil, že z palestínskej enklávy bolo prevezených 97 chorých a vážne zranených pacientov a 155 sprevádzajúcich osôb v rámci veľmi zložitej operácie pod obrovským časovým tlakom.



"Medzi pacientmi bolo 45 detí a 52 dospelých so širokým spektrom ochorené vrátane rakoviny, kardiovaskulárnych chorôb, vrodených anomálií, ochorení krvi a pečene a úrazov/poranení," napísal Tedros.



Generálny riaditeľ WHO zároveň dodal, že najlepšou starostlivosťou pre všetkých pacientov je prímerie.