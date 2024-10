WHO: Za posledných 24 hodín prišlo v Libanone o život 28 zdravotníkov

Ženeva 3. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že v Libanone za posledných 24 hodín prišlo o život 28 zdravotníckych pracovníkov. Informovala o tom agentúra AFP citovaná TASR.



Generálny riaditeľ WHO generálny riaditeľ Tedros Adhanom Ghebreyesus vo štvrtok na brífingu v Ženeve dodal, že mnohí iní zdravotníci sa nehlásia do služby a utiekli z oblastí, kde zvyčajne pracujú, kvôli bojovým operáciám podnikaným v Libanone izraelskou armádou.



Tedros ozrejmil, že táto situácia výrazne obmedzuje možnosti na manažment zranených a na kontinuitu zdravotníckych služieb.



Dodal tiež, že kvôli letovým obmedzeniam WHO nebude v piatok môcť do Libanonu dodať veľkú časť z plánovaného objemu zdravotníckeho materiálu.



Bilanciu obetí izraelskej operácie v Libanone z radov miestnych zdravotníkov zverejnil vo štvrtok aj libanonský minister zdravotníctva Firás Abiad. Podľa neho za tri dni bojov prišlo o život viac ako 40 záchranárov a hasičov.



Dodal, že od začiatku ozbrojených zrážok medzi proiránskym hnutím Hizballáh a Izraelom - od vlaňajšieho októbra - zahynulo v Libanone celkovo 97 záchranárov a hasičov a ďalších 220 ich bolo zranených. V útokoch dostalo zásah deväť nemocníc, 45 zdravotných stredísk a takmer 130 sanitiek a hasičských vozidiel, uviedol minister.



Adiad upozornil, že v týchto prípadoch ide o porušenie medzinárodných zákonov a zmlúv, pričom zrejme ide o vojnový zločin. Tvrdenia, že v týchto vozidlách sa nachádzali zbrane, označil minister za "výhovorky a klamstvá, ktoré sme už predtým počuli v Gaze", kde sa už takmer rok odohráva vojna medzi Izraelom a tamojším radikálnym hnutím Hamas.