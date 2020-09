Za týždeň pribudli vo svete takmer dva milióny prípadov COVID-19

Ženeva 22. septembra (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia v období siedmich dní – do 20. septembra – zaznamenala 1 998 897 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informovala v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na údaje WHO zverejnené v pondelok.



Takmer dvojmiliónový prírastok v počte prípadov podľa AFP v porovnaní s predchádzajúcim týždňom predstavuje nárast o šesť percent, je to najvyšší počet zaznamenaných prípadov nákazy za jeden týždeň od začiatku pandémie.



Priebeh pandémie sa podľa WHO zrýchľuje, aj keď nárast v počte úmrtí sa spomalil.



Nákazu koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete potvrdili u viac ako 31 miliónov ľudí a takmer 962 000 osôb zomrelo v spojitosti s chorobou COVID-19, ktorú tento koronavírus spôsobuje.