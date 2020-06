WHO zastavila klinické testy lieku hydroxychlorochín

Ženeva 18. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že sa v stredu rozhodla zastaviť klinické testovanie hydroxychlorochínu ako prípadného lieku na ochorenie COVID-19 po tom, ako zistila, že neznižuje smrtnosť na COVID-19. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Doktorka Ana Maria Henaová Restrepová z programu WHO pre núdzové situácie na virtuálnej tlačovej konferencii v Ženeve povedala, že liek hydroxychlorochín bol stiahnutý z medzinárodného testovania podporovaného WHO.



Výsledky rôznych testov podľa jej slov ukázali, že hydroxychlorochín v porovnaní s bežnou liečbou pacientov hospitalizovaných s COVID-19 smrtnosť týchto pacientov neznižuje.



WHO už 25. mája oznámila, že preventívne pozastavila klinické testy hydroxychlorochínu ako lieku na ochorenie COVID-19.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus však 3. júna povedal, že WHO tieto testy obnovila po tom, ako preskúmala údaje v štúdiách, ktoré poukazovali na nebezpečenstvá tohto lieku.



Spojené štáty v pondelok zrušili platnosť dočasného povolenia používať lieky chlorochín a hydroxychlorochín vo výnimočných prípadoch na liečbu ochorenia COVID-19, pripomína AFP.



"Nie je rozumné naďalej sa domnievať, že ústne užívanie chlorochínu a hydroxychlorochínu môže byť účinné pri liečbe COVID-19," uviedla v liste Denise Hintonová, hlavná výskumníčka Amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).



Takisto podľa nej nie je rozumné domnievať sa, že známe a možné prínosy týchto liečiv, používaných primárne na liečbu malárie, prevážia v prípade choroby COVID-19 ich riziká.