WHO zatiaľ nepodporuje zavedenie očkovacích preukazov kvôli cestovaniu

Ženeva 6. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nepodporuje zavedenie očkovacích preukazov za účelom cestovania medzi krajinami, keďže zatiaľ nie je jasné, či vakcinácia dokáže zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Uviedla to v utorok hovorkyňa WHO Margaret Harrisová, píše agentúra Reuters.



"Ako WHO momentálne hovoríme, že neradi by sme videli očkovací preukaz ako požiadavku na vstup alebo odchod z krajiny, pretože v tejto fáze si ešte nie sme istí tým, či vakcína skutočne bráni prenosu nákazy," uviedla Harrisová.



Dodala, že v tejto súvislosti je potrebné zvážiť aj ďalšie množstvo otázok vrátane možnej diskriminácie ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dať zaočkovať.



Podľa Harrisovej WHO momentálne očakáva proces posudzovania čínskych očkovacích látok Sinovac a Sinopharm za účelom ich prípadného schválenia na núdzové použitie. Experti WHO ešte koncom marca vyhlásili, že predbežná analýza klinických štúdií týchto čínskych vakcín proti novému koronavírusu potvrdila ich "bezpečnosť a dobrú účinnosť". WHO však zároveň poukázala na nedostatok údajov, ktoré vtedy mala k dispozícii.



Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ schválila na núdzové použitie vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford a Johnson & Johnson.