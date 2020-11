WHO zaznamenala vlani najviac prípadov osýpok za vyše dve desaťročia

Londýn 13. novembra (TASR) - Vo svete bolo vlani zaznamenaných takmer 870.000 prípadov osýpok u detí, čo je najviac za uplynulých 23 rokov. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a amerického Centra pre kontrolu chorôb (CDC).



WHO a CDC v roku 2019 taktiež zaznamenali približne 207.500 úmrtí súvisiacich s osýpkami, čo predstavuje 50-percentný nárast oproti roku 2016.



Experti rekordné počty prípadov osýpok pripisujú najmä značnému poklesu úrovne zaočkovanosti proti tomuto potenciálne nebezpečnému infekčnému ochoreniu, ku ktorému došlo v posledných rokoch.



"Tieto údaje sú jasným dôkazom toho, že nie sme schopní ochrániť deti pred osýpkami vo všetkých regiónoch sveta," uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Na to, aby sa predišlo šíreniu osýpok, by malo byť podľa WHO imunizovaných až 95 percent populácie. V súčasnosti sa však priemerná úroveň zaočkovanosti vo svete pohybuje v rozmedzí 70-85 percent.



Očkovanie proti osýpkam momentálne podľa WHO a CDC spomaľuje aj celosvetový boj s pandémiou nového koronavírusu. U viac ako 94 miliónov ľudí v 26 krajinách sveta aktuálne hrozí, že nebudú zaočkovaní voči osýpkam.



Osýpkami sa väčšinou nakazia deti do päť rokov a v prípade podvýživy alebo problémov s imunitným systémom môže mať toto vysoko nákazlivé vírusové ochorenie aj fatálne následky.



K veľkej väčšine úmrtí dochádza v rozvojových krajinách, avšak rozsiahle šírenie tohto ochorenia bolo v uplynulých rokoch zaznamenané aj Európe. Aby sa zabránilo nákaze, deti musia byť zaočkované dvoma dávkami vakcíny.