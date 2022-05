WHO: Zaznamenali už asi 200 prípadov opičích kiahní v 20 krajinách

Ženeva 26. mája (TASR) - Približne 200 potvrdených prípadov a vyše 100 prípadov s podozrením na nákazu opičími kiahňami bolo doposiaľ zaznamenaných v krajinách, v ktorých sa toto ochorenie bežne nevyskytuje. Uviedla to vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá zároveň vyzvala krajiny, aby zvýšili dohľad nad týmto infekčným ochorením. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Riaditeľka WHO pre infekčné choroby Maria Van Kerkhoveová uviedla, že opičie kiahne boli doposiaľ zaznamenané v 20 krajinách, v ktorých ich výskyt nie je bežný, pričom WHO očakáva, že počet prípadov ešte porastie.



"Očakávame, že bude zaznamenaných viac prípadov. Žiadame krajiny, aby zvýšili dohľad... Je to zvládnuteľná situácia. Bude to ťažké, no v neendemických krajinných je to zvládnuteľná situácia," uviedla Kerkhoveová.



Opičie kiahne sú vírusovým ochorením, ktoré sa bežne vyskytuje v afrických krajinách Kamerun, Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika a Nigéria.



No v poslednom období vyvolalo obavy šírenie tohto ochorenia v neendemických krajinách. Predpokladá sa, že variant ochorenia, ktorý sa v súčasnosti celosvetovo šíri, má mieru úmrtnosti okolo jedného percenta, pričom sú dostupné aj účinné spôsoby liečby a vakcíny.