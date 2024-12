WHO: Zdravotná pomoc EÚ dorazí na sever Sýrie 31. decembra

Damask 27. decembra (TASR) – Približne 50 ton zdravotníckych zásob financovaných Európskou úniou, ktoré prepravili letecky z Dubaja do Turecka, by malo do Sýrie doraziť 31. decembra. V piatok to pre agentúru AFP uviedla predstaviteľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), píše TASR.



"Zásoby sú stále v Istanbule a prechádzajú colným konaním," uviedla pre agentúru AFP Mrinalini Santhanamová, ktorá pôsobí v stredisku WHO v tureckom meste Gaziantep.



Zásoby v Turecku pristáli v noci na štvrtok a ich dodanie má pomôcť preťaženému sýrskemu zdravotníctvu.



Zásielka obsahuje 8000 súprav na okamžité chirurgické zákroky, anestetiká, infúzie, sterilizačný materiál a lieky na zamedzenie epidémií. Podľa EÚ je určená na podporu zdravotníctva v oblasti miest Idlíb a Aleppo na severozápade Sýrie.



Občianska vojna v Sýrii, ktorá vypukla v roku 2011, "zdevastovala krajinu a jej zdravotníctvo", uviedol pre AFP analytik plánovania WHO Lorenzo Dal Monte.



Zásielka je prvou časťou humanitárneho mosta EÚ, ktorý 13. decembra ohlásil Brusel. Ďalších 46 ton zásob doručia z Dánska.