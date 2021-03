WHO: Zdrojom koronavírusu mohli byť aj šupinavce

Ženeva 30. marca (TASR) - Vedci v súvislosti s pôvodom nového koronavírusu skúmajú okrem netopierov aj šupinavce. Vyplýva to z konečnej správy vedcov, ktorí pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v Číne vyšetrovali pôvod koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Experti zároveň nevylúčili možnosť, že sa koronavírus šíril v iných krajinách predtým, ako bol prvý raz objavený v čínskom Wu-chane v decembri 2019.



Kvalita štúdii vykonaných na túto tému však nie je podľa autorov správy dostatočná a vo veci je potrebný ešte ďalší výskum.



Predmetnú správu v priebehu utorka predstavia zástupcom 194 členských krajín WHO v Ženeve a následne zverejnia na internete. Agentúra DPA ju však získala v predstihu.



Odborníci, ktorí v čínskom meste Wu-chan počas januára a februára skúmali pôvod ochorenia COVID-19, zároveň označili za mimoriadne nepravdepodobnú teóriu, že koronavírus unikol z wuchanského virologického laboratória. Zároveň však nie je jasné, či bol zdrojom nákazy wuchanský trh, pretože existujú prípady nákazy, ktoré s ním nemali žiadnu spojitosť.



Vedci v správe uvádzajú štyri scenáre, čo sa týka pôvodu nákazy v poradí podľa pravdepodobnosti. Zhrnuli, že prenos zo živočíšneho medzihostiteľa je pravdepodobný až veľmi pravdepodobný. Priamy prenos z netopierov na ľudí označili za pravdepodobný. Rozšírenie nákazy z chladeného tovaru bolo podľa nich síce možné, ale nepravdepodobné.



Netopiere sú známe tým, že bežne prenášajú rôzne koronavírusy. Vedci u nich potvrdili i najbližší kmeň vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Správa však uvádza, že evolučná vzdialenosť medzi týmito vírusmi a koronavírusom SARS-CoV-2 sa odhaduje na niekoľko desaťročí, takže priama spojitosť tam existovať nemusí.



Veľmi podobné vírusy zistili vedci i pri šupinavcoch, avšak poznamenali, že na nákazu koronavírusom sú náchylné aj mačky a norky, čo naznačuje, že by mohli byť ich prenášačmi.



Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wu-chan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie v tomto meste sa začalo až v januári 2021.