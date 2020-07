WHO zaželala Bolsonarovi skoré uzdravenie z nákazy koronavírusom

Ženeva 7. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaželala skoré uzdravenie brazílskemu prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, ktorému v utorok diagnostikovali nákazu novým koronavírusom. WHO doplnila, že teraz už "jasne cítiť realitu tohto vírusu". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Pokiaľ ide o túto nákazu, nikto nie je výnimkou: všetci sme jej potenciálne vystavení," povedal riaditeľ WHO pre núdzové situácie Michael Ryan na virtuálnej tlačovej konferencii. A dodal: "Želáme pánovi Bolsonarovi skoré uzdravenie a jeho rodine všetko dobré."



Samotný Bolsonaro v utorok vo vyhlásení uviedol, že ho pozitívne testovali na koronavírus. Ďalej napísal, že sa cíti "úplne v poriadku" a má iba mierne príznaky. Ešte v pondelok oznámil, že má typické príznaky choroby COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, a užíva prípravok proti malárii hydroxychlorochín.



Koronavírusovú pandémiu Bolsonaro od začiatku bagatelizoval a označil ju za "chrípočku". Pohrozil dokonca vystúpením z WHO a opakovane kritizoval prístup guvernérov jednotlivých brazílskych štátov, zavádzajúcich reštriktívne opatrenia.



Bolsonaro nedodržiaval ani povinnosť nosiť ochranné rúško, platnú v hlavnom meste Brazília, a na stretnutiach so svojimi stúpencami nedodržiaval povinný odstup, objímal sa s nimi a podával si s nimi ruku.