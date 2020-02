WHO žiada 613 miliónov eur na riešenie situácie okolo koronavírusu

Ženeva 5. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) požiadala v stredu o 613 miliónov eur na pomoc pre krajiny, ktoré budú musieť riešiť následky epidémie koronavírusu šíriaceho sa z Číny. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu na tlačovej konferencii v Ženeve síce uznal, že ide o vysokú finančnú čiastku, "je to však stále omnoho menší účet, než ktorý budeme musieť vyrovnať, ak teraz neinvestujeme do pripravenosti".



"Naše posolstvo pre medzinárodné spoločenstvo je investovať dnes alebo platiť viac potom," dodal.



"Dnes zavádzame strategický plán pripravenosti a reakcie... Požadujeme 675 miliónov dolárov (približne 613 miliónov eur) na financovanie plánu na nasledujúce tri mesiace," oznámil šéf WHO.



Pripomenul, že WHO za ostatných 24 hodín zaznamenala najväčší nárast nových prípadov nákazy od začiatku šírenia epidémie.



Celkovo 60 miliónov dolárov (približne 54 miliónov eur) z týchto finančných prostriedkov bude určených na operácie WHO. Zvyšné financie pôjdu do krajín, ktoré potrebujú pomoc na ochranu pred týmto smrteľným vírusom.



Svetová zdravotnícka organizácia už zo svojich skladov v Dubaji a Akkre poslala 500.000 rúšok a 40.000 respirátorov do 24 krajín.