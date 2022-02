WHO žiada bezpečný koridor pre zdravotnícky materiál na Ukrajinu

Kodaň 27. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu žiadala vytvorenie bezpečného koridoru vedúceho cez Poľsko s cieľom doručiť dôležitú zdravotnícku pomoc na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP a tlačovej správy zverejnenej na oficiálnej webovej stránke WHO.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge v tlačovej správe upozornili, že zásoby kyslíka v ukrajinských nemocniciach sú nebezpečne nízke.



"Väčšine nemocníc sa zásoby kyslíka môžu minúť v priebehu najbližších 24 hodín a niektorým sa už minuli," píšu predstavitelia WHO.



WHO sa usiluje doručiť na Ukrajinu kyslíkové fľaše a kvapalný kyslík. Tieto zásoby podľa Tedrosa a Klugeho potrebujú "bezpečný prechod vrátane logistického koridoru cez Poľsko".



"Je úplne nevyhnutné zaistiť, aby sa život zachraňujúce zdravotnícke zásoby - vrátane kyslíka - dostali k tým, ktorí ich potrebujú," uviedli Tedros a Kluge v spoločnom vyhlásení.



Narušenia spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu znemožňujú prevoz kyslíka z výrobných zariadení do nemocníc, pripomína AFP.