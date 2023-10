WHO žiada Izrael, aby zrušil evakuáciu nemocníc na severe pásma Gazy

Londýn 23. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala Izrael, aby odvolal nariadenie na evakuáciu nemocníc na severe palestínskeho pásma Gazy. V pondelok o tom informovala agentúra DPA.



Podľa hovorcu WHO Tarika Jašareviča ide o takmer nesplniteľnú úlohu. V rozhovore pre britskú stanicu BBC objasnil, že v nemocniciach sú pacienti, ktorých nemožno jednoducho premiestniť: mnohí sú napojení na mechanickú ventiláciu, sú tam novorodenci v inkubátoroch i ľudia, ktorých zdravotný stav nie je stabilizovaný.



Medzičasom cez hraničný priechod Rafah do pásma Gazy dorazili štyri kamióny s nákladom chirurgického a obväzového materiálu a liekmi pre chronicky chorých pacientov. Hovorca WHO však upozornil, že pre všetkých chorých v oblasti "to ani zďaleka nestačí".



Na egyptskej strane hranice s pásmom Gazy sú pripravené ďalšie kamióny, no zatiaľ neboli dané žiadne záruky, že náklad bude možné do enklávy bezpečne priviezť.



Izrael pred desiatimi dňami vydal rozkaz na evakuáciu pre 22 nemocníc zo severu pásma Gazy, ktoré liečia spolu viac ako 2000 pacientov. WHO už vtedy varovala, že nútená evakuácia pacientov a personálu len zhorší prebiehajúcu humanitárnu a zdravotnícku katastrofu.



WHO tiež upozornila, že premiestnenie viac ako 2000 pacientov do južnej časti pásma Gazy, kde zdravotnícke zariadenia už fungujú na maximálnu kapacitu a nedokážu absorbovať taký dramatický nárast pacientov, by pre mnohých evakuovaných znamenalo rozsudok smrti.



Ako pripomína TASR, WHO vo svojom vyhlásení spred desiatich dní upozornila, že riaditelia nemocníc aj zdravotnícky personál stoja pred "hroznou voľbou": či ohroziť svoje životy tým, že zostanú na mieste liečiť ťažko chorých pacientov, alebo riskovať životy svoje i svojich pacientov snahou o ich prevoz do zariadení, ktoré ich však ani nemajú kam prijať. Prevažná väčšina personálu nemocníc sa rozhodla zostať a dodržiavať zdravotnícku prísahu. Podľa WHO by však zdravotníci nikdy nemali robiť také bolestivé rozhodnutia.