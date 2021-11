WHO chce lepšie zacielené očkovanie, pripomína i Svetový deň pneumónie

Ženeva 12. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok žiadala lepšie cielené úsilie pri očkovaní s cieľom zaistiť, aby vakcínu vo svete dostali najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva. Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus takisto pripomenul piatkový Svetový deň pneumónie.



WHO uviedla, že Európa sa "opäť stala epicentrom pandémie" a minulý týždeň zaznamenala takmer dva milióny nových prípadov nákazy koronavírusom. Šéf WHO Tedros dodal, že to je najvyšší týždenný prírastok od začiatku pandémie.



WHO upozornila, že najdôležitejšie je zabezpečiť, aby sa vakcíny dostali k tým, ktorí ich najviac potrebujú – v Európe i inde vo svete.



"Nejde len o to, koľko ľudí je zaočkovaných. Dôležité je, kto je zaočkovaný," povedal Tedros. Takisto pripomenul, že nemá zmysel podávať posilňujúce dávky zdravým dospelým osobám, prípadne očkovať deti, keď zdravotnícki pracovníci, staršie osoby a ďalší ľudia z rizikových skupín po celom svete ešte stále čakajú na svoju prvú dávku.



Svetový deň pneumónie, ktorý pripadá na 12. novembra, nám podľa Tedrosa pripomína, že ochorenie COVID-19 môže vyvolať pneumóniu (zápal pľúc) a pacienti následne môžu potrebovať doplnkový kyslík. Ten však nie je dostupný pre každého, zdôraznil šéf WHO na Twitteri.