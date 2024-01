WHO žiada na rok 2024 1,5 miliardy dolárov na humanitárnu pomoc

Ženeva 15. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že v roku 2024 potrebuje 1,5 miliardy dolárov na život zachraňujúcu humanitárnu pomoc pre desiatky miliónov ľudí vrátane obyvateľov Ukrajiny a Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



WHO upozornila, že celosvetovo bude tento rok potrebovať humanitárnu pomoc a ochranu takmer 300 miliónov ľudí. Z nich "približne 166 miliónov ľudí bude potrebovať život zachraňujúcu humanitárnu zdravotnú pomoc", povedal šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus na podujatí v Ženeve.



Dodal, že WHO sa bude snažiť pomôcť približne 87 miliónom najviac odkázaným, na čo bude treba 1,5 miliardy dolárov. "WHO od začiatku roku 2024 reaguje už na 41 zdravotných kríz vrátane 15 mimoriadnych udalostí najvyššej úrovne," poznamenal.



Šéf WHO upozornil, že tí, ktorí sa ocitli v takýchto krízach, čelia "traumatickému začiatku nového roka, a to po roku 2023, ktorý bol sám o sebe rokom obrovského utrpenia". Podľa jeho slov je šokujúce, že každé piate dieťa na svete vlani žilo v zóne konfliktu alebo z nej utieklo.



Tedros poukázal aj na zhoršujúcu sa klimatickú krízu, keď bol rok 2023 označený ako najteplejší v histórii ľudstva. Upozornil, že klimatické zmeny majú vážne dôsledky pre zdravie, od "katastrofálneho hladu" spôsobeného suchom v Africkom rohu až po prepuknutie smrteľných chorôb, ktoré podnecuje zmena klímy.