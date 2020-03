WHO žiada od blízkovýchodných krajín viac informácií o koronavíruse

Káhira 18. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) žiada od blízkovýchodných štátov viac informácií o stave šírenia nového koronavírusu v snahe spomaliť globálnu pandémiu. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Chorobu môžeme kontrolovať iba s prístupom k informáciám, ktoré nám umožňujú porozumieť jeho dynamike v oblasti," povedal šéf WHO pre východné Stredomorie Ahmad al-Mandárí na tlačovej konferencii v Káhire.



"Máme príležitosť potlačiť túto pandémiu v našom regióne," dodal.



Na Blízkom východe dosiaľ potvrdili viac ako 18.000 prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, a viac ako 1000 úmrtí. Väčšinu mŕtvych hlási Irán.



Podľa egyptského oblastného šéfa WHO Jeana Jabboura prinútili Egypt k prísnejším opatreniam až dve nedávne úmrtia na severe krajiny. V Egypte je v súčasnosti v karanténe vyše 300 rodín v dedine s 19.000 obyvateľmi, ktorá sa stala centrom epidémie v krajine.



Egyptská ministerka zdravotníctva Hala Zájidová v pondelok vyhlásila, že vláda "prijala opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu nákazy".



"V karanténnej oblasti sú zavedené prísne opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu do ďalších komunít," hovorí Jabbour.



Presný počet ľudí v karanténe Jabbour nespresnil. Povedal len, že ide o 300 rodín.