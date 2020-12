WHO žiada spravodlivú distribúciu vakcín proti COVID-19

Na archívnej snímke šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: TASR/AP

Ženeva 30. decembra (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Ghebreyesus vyzval v stredu medzinárodné spoločenstvo na spravodlivú distribúciu vakcín proti novému koronavírusu. Vo videoprejave zároveň apeloval na vlády jednotlivých krajín, aby aktívne vyvracali konšpiračné teórie spojené s očkovacou kampaňou, informuje agentúra Reuters.Podľa generálneho riaditeľa WHO sa musia vakcíny dostať aj do rozvojových krajín, a to prostredníctvom programu COVAX, ktorého cieľom je zaistiť prístup k budúcej očkovacej látke proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám. Zároveň však pripomenul, že na tento účel stále chýbajú asi štyri miliardy dolárov (zhruba 3,2 miliardy eur). Dofinancovanie programu označil za veľkú výzvu do nového roka." vyjadril sa Tedros.Vedenie COVAX sa 18. decembra vyjadrilo, že už uzavrelo dohody o dodávkach približne dvoch miliárd dávok vakcíny. Všetkých 190 štátov, zapojených do programu COVAX, má mať prístup k vakcíne v prvej polovici roka 2021.Vo štvrtok 31. decembra uplynie rok, odkedy Čína oficiálne priznala šírenie koronavírusovej nákazy v meste Wu-chan v strenej časti krajiny.Odborníci medzinárodnej misie pod vedením WHO plánujú vycestovať prvý januárový týždeň do Číny, kde majú skúmať pôvod koronavírusu SARS-CoV-2.Od začiatku pandémie sa vo svete nakazilo už viac ako 82 miliónov ľudí. Ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, si doteraz vyžiadalo takmer 1,8 milióna obetí.