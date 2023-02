WHO žiada viac peňazí pre Ukrajinu

Žytomyr/Ženeva 17. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) požiadala v piatok o viac peňazí na pomoc zdravotníckemu sektoru Ukrajiny, ktorý vážne poškodila vojna. TASR prevzala správu z portálu britského denníka The Guardian.



Ukrajina potrebuje ďalšie peniaze na zaistenie duševného zdravia, rehabilitáciu a prístup obyvateľstva k zdravotných službám, povedal regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge na brífingu v severozápadnom ukrajinskom meste Žytomyr.



Kluge uviedol, že je "udivený", aký je ukrajinský zdravotný systém "pozoruhodne odolný" aj napriek pretrvávajúcim útokom proti nemu, ktorých bolo za uplynulý rok už takmer 780. Kluge to označil za "výsledok jeho hrdinských pracovníkov, vytrvalého politického odhodlania a plynulej rozpočtovej podpory zdravia".



Šéf WHO pre Európu uviedol, že v súčasnosti môže mať duševné problémy na Ukrajine takmer desať miliónov ľudí a z nich stav približne štyroch miliónov možno označiť za mierny alebo ťažký.



Kluge v Žytomyre informoval: "Koordinujeme takmer 200 partnerov, aby sme doručili rôzne zdravotné služby po celej rozľahlej krajine – vlani ich dostalo 8,5 milióna ľudí. Tento rok máme cieľ dostať túto pomoc k 13,6 milióna ľudí. Preto sme zvýšili našu žiadosť pre rok 2023 na 240 miliónov dolárov – 160 miliónov dolárov by išlo na Ukrajinu a 80 miliónov krajinám prijímajúcich ukrajinských utečencov."