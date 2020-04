WHO: Zmiernenie opatrení musí sprevádzať pripravenosť na nárast nákazy

Berlín 20. apríla (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v nedeľu upozornil krajiny, ktoré sa chystajú zmierňovať karanténne opatrenia, aby boli pripravené rýchlo reagovať na prípadný opätovný nárast výskytu nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AP.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuálnom zasadnutí ministrov zdravotníctva krajín skupiny G20 povedal, že ho "povzbudila" skutočnosť, že viacero z týchto štátov "začína plánovať, ako zmierniť sociálne obmedzenia".



Dodal však, že "je zásadné, aby tieto opatrenia boli postupným procesom".



Tedros ministrom povedal, že "odvolanie obmedzení pohybu nie je koncom epidémie v žiadnej krajine - je to len začiatok ďalšej fázy".



Podľa jeho slov je v tejto ďalšej fáze "kľúčové, aby krajiny vzdelávali a angažovali svojich ľudí a umožnili im predchádzať a rýchlo reagovať na prípadné oživenie (epidémie), aby zaistili, že budú majú kapacitu zisťovať, testovať, izolovať a starať sa o každý prípad a vysledovať každý kontakt, a aby zaistili, že ich zdravotnícke systémy majú kapacitu zvládnuť nárast prípadov".



Tedros vyjadril tiež obavy, že k rýchlemu nárastu pandémie môže dôjsť v chudobných krajinách, ktoré nemajú zdroje na zvládnutie veľkej epidémie.



V zjavnej reakcii na vyjadrenia lídrov ako prezident USA Donald Trump, ktorý kritizoval postup WHO na pandémiu koronavírusu, Tedros vyhlásil, že jeho organizácia "od začiatku hlasno a zreteľne bila na poplach".



Apeloval okrem toho na ministrov, aby "pokračovali v boji proti tejto pandémii s odhodlaním, vedení vedou a dôkazmi".