WHO znepokojuje nárast prípadov domáceho násilia v Európe

Londýn 7. mája (TASR) - Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) "veľmi znepokojuje" narastajúci počet správ o vzostupe domáceho násilia páchaného na mužoch, ženách a deťoch v podmienkach karanténnych opatrení zavedených voči šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2. Povedal to vo štvrtok riaditeľ európskej sekcie WHO Hans Kluge.



Kluge na tlačovej konferencii podľa agentúry AP uviedol, že hoci údajov nie je dostatok, európske štáty vrátane Belgicka, Británie, Francúzska, Ruska a Španielska hlásia nárast domáceho násilia páchaného na ženách až o 60 percent. Počet telefonátov na tiesňové linky v rovnakom čase stúpol až päťnásobne.



Predstaviteľ WHO v tejto súvislosti varoval, že karanténne opatrenia môžu mať katastrofálny dosah na bezbranné ženy a deti.



"Ak by karanténne opatrenia mali trvať šesť mesiacov, očakávame celosvetovo 31 miliónov dodatočných prípadov násilia na základe rodovej príslušnosti," vyhlásil Kluge s odvolaním sa na údaje Populačného fondu Spojených národov (UNFPA). Dodal, že podľa dostupných údajov úroveň násilia medzi ľuďmi vzrastá v čase akejkoľvek krízy.



V takejto situácii je podľa Klugeho "morálnou povinnosťou" úradov, aby zabezpečili ohrozeným skupinám obyvateľstva potrebnú pomoc a podporu.



Niektoré krajiny však už v tomto smere podnikli prvé kroky. Napríklad v Taliansku vytvorili aplikáciu, ktorá obetiam domáceho násilia umožňuje upozorniť zodpovedné úrady bez toho, aby museli kamkoľvek telefonovať. V Španielsku a Francúzsku zas môžu ľudia na svoje problémy upozorniť lekárnikov pomocou kódových slov.