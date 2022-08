WHO: Zomrelo dieťa, ktoré sa v Ghane nakazilo marburským vírusom

Ženeva 2. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že v Ghane zomrelo dieťa, ktoré sa infikovalo vysoko nákazlivým marburským vírusom. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že WHO vek ani pohlavie dieťaťa nezverejnila. Odkedy v Ghane v júli zistili prvé ohnisko nákazy, ide o tretie úmrtie na marburský vírus v tejto západoafrickej krajine.



Maloletá osoba, ktorá vírusu podľahla, bola jedným z dvoch nových prípadov nákazy, ktoré WHO ohlásila minulý týždeň. Stav infikovanej ženy sa zlepšuje, priblížil pred novinármi lekár WHO Ibrahima Socé Fall. Dodal, že ghanské ministerstvo zdravotníctva ohlásilo, že dosiaľ eviduje len tri potvrdené prípady výskytu vírusu Marburg a jeden podozrivý prípad.



WHO predtým oznámila, že čo sa týka prvých dvoch smrteľných prípadov zaznamenaných v ghanskom regióne Ašanti na juhu krajiny, objavili sa u nich príznaky vrátane hnačky, horúčky, nevoľnosti a zvracania. Následne zomreli v nemocnici.



Na marburský vírus, ktorý je takmer rovnako smrtiaci ako vírus Ebola, neexistuje ani liečba, ani vakcína. Medzi príznaky ochorenia patria horúčka i vnútorné a vonkajšie krvácanie.



Na ľudí sa táto nákaza prenáša prostredníctvom kaloňov – živočíšnych príbuzných netopierov, živiacich sa najmä ovocím, ale aj lístím. Medzi ľuďmi sa marburský vírus šíri priamym kontaktom s telesnými tekutinami infikovaných osôb a povrchmi, ktorých sa dotkli, uviedla WHO.