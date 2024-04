WHO zostáva v Pásme Gazy napriek smrti humanitárnych pracovníkov

Gaza/Ženeva 4. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nemieni prestať vykonávať riskantné zdravotnícke akcie v palestínskom Pásme Gazy, dokonca ani po nedávnej smrti siedmich humanitárnych pracovníkov. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



"Zostávame tu a budeme poskytovať pomoc," uviedol v stredu na tlačovej konferencii zástupca WHO pre Palestínske územia Rik Peeperkorn. V súčasnosti pôsobí v Pásme Gazy približne 17 palestínskych a sedem zahraničných pracovníkov WHO.



Sedem pracovníkov charitatívnej organizácie World Central Kitchen (WCK) bolo zabitých v pondelok pri nálete izraelskej armády. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herzi Halevi označil smrtiaci incident za "vážnu chybu", ktorá sa nemala stať.



WCK, ktorá doručuje potraviny Palestínčanom, následne oznámila, že dočasne zastavuje operácie v Pásme Gazy, napriek obrovskej núdzi.



Peeperkorn na videokonferencii z Jeruzalema povedal, že útoky postihli v posledných mesiacoch v Pásme Gazy aj vozidlá OSN.



Toto podľa neho ukazuje, že dohody o bezpečnom prechode humanitárnych pracovníkov v tomto konflikte "nefungujú".



Plánované humanitárne misie WHO na zničený sever palestínskeho pobrežného pásma izraelská strana zamietla, zdržiavala alebo im bránila, uviedol Peeperkorn.



Koordinátor WHO pre núdzové situácie Mike Ryan poukázal na to, že takéto dohody medzi bojujúcimi stranami a humanitárnymi organizáciami sú v konfliktoch bežné. "Robíme to desaťročia," povedal v Ženeve. "Zodpovedná vojenská operácia sa vždy snaží chrániť civilistov a zaistiť, že majú prístup k základným životným potrebám: prístreškom, potravinám, vode a liekom," zdôraznil.