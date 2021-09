WHO zostavuje nový tím na vyšetrenie pôvodu koronavírusu

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Ženeva/New York 27. septembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zostavuje nový tím, ktorý má vyšetriť pôvod koronavírusu SARS-CoV-2. Jednou z jeho prvých úloh bude zistiť, či nepochádza z laboratória v čínskom Wu-chane. Napísal to americký denník The Wall Street Journal.V tíme má byť 20 špecialistov vrátane odborníkov na laboratórnu bezpečnosť, genetikov či expertov na ochorenia zvierat.WHO poslala do Číny expertný tím už začiatkom tohto roka. Ten vyšetrovanie ukončil s tým, že únik vírusu z laboratória je. Ako pravdepodobnejší scenár uvádzali odborníci WHO prenos z netopiera alebo šupinovca na nejakého iného živočícha a následne na človeka.Čína popiera možnosť, že by koronavírus pochádzal z laboratória vo Wu-chane. Naopak, tvrdí, že WHO by radšej mala v tejto súvislosti upriamiť svoju pozornosť na americké vojenské laboratóriá.Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken nedávno tlačil na generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, aby obnovil vyšetrovanie teórie o laboratórnom pôvode koronavírusu v Číne, pripomína WSJ.Britský denník Daily Telegraph minulý týždeň napísal o tom, ako vedci z Wu-chanského virologického inštitútu v roku 2018 navrhli americkej Agentúre pre výskum pokročilých obranných projektov (DARPA), že vypustia geneticky upravené koronavírusy s novými chimérickými hrotovými bielkovinami na netopiere v jaskyni v čínskom Jün-nane. Mali tiež údajne v úmysle upraviť netopierie koronavírusy tak, aby boli infekčnejšie pre ľudí.Cieľom projektu malo byť vyhodnotenie rizík koronavírusov a prípadné očkovanie netopierov. Projekt pretláčala nezisková organizácia EcoHealth Alliance riaditeľa Petra Daszaka, ktorá predtým poukázala peniaze pochádzajúce z amerického štátneho rozpočtu na výskum koronavírusov vo Wu-chane. Daszak bol aj členom spomínaného tímu WHO, ktorý začiatkom tohto roka vyšetroval vo Wu-chane pôvod koronavírusu.DARPA však odmietla poskytnúť na tento účel požadovaných 14 miliónov dolárov s tým, že projekt by mohol byť príliš nebezpečný.Britské noviny sa pritom odvolávali na zistenia medzinárodného tímu vedcov s názvom Drastic Research. Existenciu návrhu pre DARPA z roku 2018 potvrdil denníku aj jeden z predstaviteľov administratívy vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa.Hlavný odborník americkej vlády na boj proti koronavírusu Anthony Fauci pred časom čelil obvineniam z klamstva po tom, čo sa objavili dokumenty vyvracajúce jeho predchádzajúce tvrdenia, že americký Národný ústav zdravia (NIH) nefinancoval výskum zameraný na vylepšovanie vlastností vírusov vo Wu-chane.