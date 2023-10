WHO: Zraniteľných pacientov nie je možné evakuovať na juh pásma Gazy

Ženeva 13. októbra (TASR) - Zraniteľných pacientov z nemocníc nie je možné evakuovať na juh pásma Gazy, vyhlásila v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na základe informácií od palestínskeho ministerstva zdravotníctva. Informuje o tom TASR podľa informácií agentúry AFP a britskej stanice BBC.



"Palestínske ministerstvo zdravotníctva informovalo WHO, že nie je možné evakuovať zraniteľných hospitalizovaných pacientov zo severu Gazy," povedal hovorca WHO Tarik Jašarevič novinárom v Ženeve. Reagoval tým na výzvu izraelskej armády, ktorá v piatok vyzvala civilistov v Gaze, aby sa evakuovali na juh tejto palestínskej enklávy. Nariadenie armády predtým doručila Organizácia Spojených národov (OSN), ktorá oznámila, že evakuácia má prebehnúť počas nasledujúcich 24 hodín.



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari vyjadril pochopenie s tým, že evakuácia nejaký čas potrvá. "Je to vojnová zóna, snažíme sa im dať čas a rozumieme, že to nepotrvá 24 hodín," povedal v piatok pre BBC. Nepotvrdil však, či budú mať na evakuáciu viac času. "Rozumieme, že to potrvá. To je všetko, čo som povedal," dodal. Reagoval tiež na výzvy Hamasu, aby ľudia výzvu Izraela ignorovali. "Chápeme, že je to problém. Smutná realita? Môže za to Hamas," povedal.