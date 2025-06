WHO zriadila orgán k zdravotným rizikám súvisiacim so zmenou klímy

Kodaň 11. júna (TASR) — Vzhľadom na rastúce riziká pre zdravie ľudí súvisiace s klimatickou zmenou Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila zriadenie nového orgánu, ktorý bude vydávať cenovo dostupné a praktické odporúčania pre zdravotnícky sektor v Európe. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Nový orgán má názov Paneurópska komisia pre klímu a zdravie (PECCH) a vedie ho bývalá islandská premiérka Katrin Jakobsdóttir. Tá uviedla, že „súhra rastúcich teplôt, znečistenia ovzdušia a ekosystémov meniacich sa v dôsledku klimatickej zmeny spôsobenej človekom už teraz ovplyvňuje zdravie ľudí v európskom regióne a na celom svete“.



Ďalší člen PECCH, epidemiológ Andrew Haines z London School of Hygiene and Tropical Medicine, konštatoval, že zdravotné riziká siahajú od šírenia infekčných chorôb až po choroby súvisiace s horúčavami a potravinovú neistotu, pričom neúmerne viac postihujú najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.



Podľa WHO je Európa najrýchlejšie sa otepľujúcou oblasťou na svete. Jedna tretina všetkých úmrtí súvisiacich s teplom na celom svete pripadá práve na Európu. Okrem toho je desať percent všetkých obyvateľov európskych miest ohrozených záplavami. Častejšie silné dažde a stúpajúca hladina morí, ktoré nastávajú v dôsledku klimatickej zmeny, situáciu ešte viac zhoršujú.