WHO: Zrušenie opatrení na boj s koronavírusom musí byť postupné

Peking 21. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok varovala, že akékoľvek zrušenie obmedzení pohybu súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu musí byť postupné. Ak by sa obmedzenia zmiernili príliš skoro, došlo by k opätovnému rozšíreniu vírusu. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním na WHO.



"Opatrenia na obmedzenie pohybu sa ukázali ako účinné a ľudia musia byť pripravení na nový spôsob života, ktorý umožní spoločnosti fungovať. Minimálne dovtedy, kým sa nenájde vakcína alebo veľmi účinná liečba, sa tento proces musí stať našou novou normou," povedal riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre západné Tichomorie Takeši Kasai.



Podľa WHO by vlády jednotlivých krajín, ktoré zvažujú zrušenie opatrení, mali robiť tieto kroky opatrne a pokračovať v monitorovaní situácie novým koronavírusom.