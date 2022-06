WHO: Zrušenie práva na interrupciu bude mať dôsledky aj mimo USA

Ženeva 29. júna (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu varovala, že verdikt Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil právo na interrupciu, môže mať negatívne dôsledky aj mimo územia Spojených štátov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Šéf WHO Thedros Adhanom Ghebreyesus opísal rozhodnutie amerického najvyššieho súdu ako "krok späť" do minulosti, ktorý doženie ženy k tomu, aby sa obracali na ľudí, ktorí nevedia interrupcie vykonávať bezpečne.



To podľa neho bude viesť k väčšiemu počtu zdravotných komplikácií a úmrtí, a to najmä u žien z najchudobnejších a najviac marginalizovaných spoločenských skupín.



Americké štáty vedené konzervatívcami nadviazali na zrušenie práva na interrupcie okamžite – až osem z nich zakázalo umelé prerušenie tehotenstva. Jedinou výnimkou, kedy keď bude žena môcť interrupciu podstúpiť, je ohrozenie jej zdravia. Očakáva sa, že v priebehu budúceho týždňa začne zákaz interrupcií platiť aj v ďalších štátoch USA.



"Dúfali sme, že Spojené štáty budú v riešení tejto otázky (globálnym) lídrom," uviedol Ghebreyesus, podľa ktorého môže takýto krok zo strany takej vplyvnej krajiny, ako sú USA, posunúť celú problematiku vo svete o "mnoho rokov dozadu".



"Všetky ženy by mali mať právo rozhodovať o svojom vlastnom tele a zdraví, a bodka," vyhlásil šéf WHO. Dodal, že právo na umelé prerušenie tehotenstva neznamená len právo voľby, keďže bezpečná interrupcia predstavuje súčasť zdravotnej starostlivosti.