WHO zrušila už šiestu humanitárnu misiu do Gazy, obáva sa o bezpečnosť

Londýn/Ženeva 10. januára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu zrušila ďalšiu plánovanú lekársku misiu do Pásma Gazy v dôsledku obáv o bezpečnosť. Za uplynulé dva týždne ide už o šiestu zrušenú misiu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že ide o šiestu misiu do severnej časti Pásma Gazy, ktorú táto agentúra OSN zrušila, pretože od jej poslednej návštevy 26. decembra neboli schválené žiadosti o návštevu ani poskytnuté záruky týkajúce sa bezpečnosti.



"Intenzívne bombardovanie, obmedzenia pohybu, nedostatok paliva a prerušovaná komunikácia znemožňujú WHO a našim partnerom dostať sa k tým, ktorí to potrebujú," povedal na virtuálnej tlačovej konferencii v Ženeve. "Vyzývame Izrael, aby schválil žiadosti WHO a ďalších partnerov o dodanie humanitárnej pomoci," dodal.



V dôsledku izraelskej ofenzívy vyprovokovanej rozsiahlym útokom militantov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas a iných ozbrojených skupín na juhu Izraela zo 7. októbra je väčšina z 2,3 milióna obyvateľov Pásma Gazy vysídlená a množstvo budov, ako aj infraštruktúra je v troskách. Boje sa v poslednom čase zintenzívnili aj napriek tohtotýždňovým prísľubom na obmedzenie intenzity útokov.



WHO v stredu ďalej uviedla, že aspoň čiastočne v enkláve funguje 15 nemocníc.