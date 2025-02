WHO zverejnilo novú Medzinárodnú klasifikáciu chorôb v slovenčine

Bratislava 28. februára (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na webe zverejnila novú 11. verziu Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) v slovenčine a v latinčine. Slovenský preklad prešiel kontrolou hlavných odborníkov rezortu zdravotníctva všetkých špecializácií, vďaka Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) Slovensko ako jediné vytvorilo aj latinský variant. TASR o tom informovala Diana Dúhová z NCZI.



Ako ozrejmila, implementácia jedenástej verzie MKCH je proces naplánovaný na niekoľko rokov. "V rokoch 2021 až 2022 NCZI v spolupráci s Ústavom lekárskej terminológie a cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského preložilo MKCH-11 do slovenského jazyka. Slovensko ako jediná krajina na svete vďaka NCZI preložilo názvy diagnóz aj do latinčiny, čo má mimoriadny význam vzhľadom na to, že latinčina je v medicíne či zdravotníctve univerzálny jazyk," ozrejmila Dúhová. V rokoch 2023 až 2024 prebiehalo pripomienkovanie pracovnej verzie. V marci minulého roka WHO priznalo spravovanie a gestorstvo latinskej verzie Slovensku ako jedinému členovi organizácie.



Nová MKCH bude rovnako ako predchádzajúce verzie pravidelne aktualizovaná na ročnej báze. "NCZI má záujem o neustály rozvoj a udržiavanie obidvoch platforiem MKCH-11. Zároveň bude robiť všetko pre to, aby implementácia MKCH-11 nebola odmietanou povinnosťou, ale vítanou zmenou na lepšie diagnostikovanie pacientov," povedal riaditeľ NCZI Pavol Vršanský.



MKCH-11 je výsledkom spolupráce klinických lekárov, štatistikov, epidemiológov a IT odborníkov z celého sveta. Je medzinárodným štandardom na systematické zaznamenávanie, analýzu, interpretáciu a porovnávanie údajov o úmrtnosti a chorobnosti. Na rozdiel od MKCH-10, ktorá obsahuje približne 20.000 kódov, nová verzia zahŕňa až 68.000 kódov. Výhodou MKCH-11 je, že sa používa jednoduchšie, je v digitálnej podobe, náklady na kódovanie sú nízke a zachytávanie dát je presnejšie vďaka moderným technológiám.