WHO zvolala zasadnutie krízového výboru v súvislosti s koronavírusom

Ženeva 29. apríla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolala na štvrtok zasadnutie svojho krízového výboru, aby zhodnotila súčasný stav pandémie nového koronavírusu - tri mesiace po tom, ako táto agentúra OSN vyhlásila stav globálnej zdravotnej núdze. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Zajtra zvolám ďalšie stretnutie krízového výboru... s cieľom vyhodnotiť vývoj pandémie," uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Tedros zároveň na stredajšom tlačovom brífingu obhajoval reakciu agentúry na šírenie koronavírusu, píše agentúra Reuters.



"WHO od začiatku konala rýchlo a rozhodne, aby varovala svet," povedal po tom, ako poskytol časový harmonogram toho, čo agentúra vedela tesne pred vyhlásením stavu globálnej zdravotnej núdze 30. januára.



Tedros zdôraznil, že WHO vydala výstrahy včas, a podotkol, že organizácia sa "zaviazala k transparentnosti a zodpovednosti".



Pandémia ochorenia COVID-19, spôsobovaného koronavírusom SARS-CoV-2, si celosvetovo vyžiadala viac než 219.000 životov, nakazili sa vyše tri milióny ľudí, vyplýva zo stredajšej bilancie Univerzity Johnsa Hopkinsa so sídlom v Baltimore.