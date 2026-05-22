< sekcia Zahraničie
WHO zvýšila stupeň rizika eboly v KDR
Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa rýchlo šíri a v súčasnosti predstavuje veľmi vysoké riziko na národnej úrovni.
Autor TASR
Ženeva 22. mája (TASR) – Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa rýchlo šíri a v súčasnosti predstavuje veľmi vysoké riziko na národnej úrovni, uviedol v piatok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Šéf WHO oznámil, že zdravotnícka organizácia OSN zmenila svoje hodnotenie rizika v rámci KDR na „veľmi vysoké“ z doterajšieho „vysokého“. Riziko šírenia v rámci regiónu je podľa WHO naďalej vysoké a riziko na celosvetovej úrovni nízke.
Generálny riaditeľ WHO poznamenal, že v KDR dosiaľ potvrdili 82 prípadov ochorenia na ebolu a sedem potvrdených úmrtí. „Ale vieme, že epidémia v KDR je oveľa väčšia,“ povedal novinárom s tým, že prípadov podozrenia na ebolu je aktuálne takmer 750 a počet predpokladaných úmrtí dosiahol 177.
Situácia v susednej Ugande je stabilná, v krajine potvrdili dva prípady nákazy u ľudí, ktorí pricestovali z KDR, a jedno úmrtie.
OSN v piatok oznámila, že zo svojho fondu pre mimoriadne situácie uvoľnila 60 miliónov dolárov na zrýchlenie reakcie v KDR aj v regióne. USA zase prisľúbili 23 miliónov dolárov na posilnenie opatrení v KDR a v Ugande s tým, že v tamojších postihnutých oblastiach budú financovať aj zriadenie 50 kliník pre pacientov s ebolou.
Šéf WHO oznámil, že zdravotnícka organizácia OSN zmenila svoje hodnotenie rizika v rámci KDR na „veľmi vysoké“ z doterajšieho „vysokého“. Riziko šírenia v rámci regiónu je podľa WHO naďalej vysoké a riziko na celosvetovej úrovni nízke.
Generálny riaditeľ WHO poznamenal, že v KDR dosiaľ potvrdili 82 prípadov ochorenia na ebolu a sedem potvrdených úmrtí. „Ale vieme, že epidémia v KDR je oveľa väčšia,“ povedal novinárom s tým, že prípadov podozrenia na ebolu je aktuálne takmer 750 a počet predpokladaných úmrtí dosiahol 177.
Situácia v susednej Ugande je stabilná, v krajine potvrdili dva prípady nákazy u ľudí, ktorí pricestovali z KDR, a jedno úmrtie.
OSN v piatok oznámila, že zo svojho fondu pre mimoriadne situácie uvoľnila 60 miliónov dolárov na zrýchlenie reakcie v KDR aj v regióne. USA zase prisľúbili 23 miliónov dolárov na posilnenie opatrení v KDR a v Ugande s tým, že v tamojších postihnutých oblastiach budú financovať aj zriadenie 50 kliník pre pacientov s ebolou.