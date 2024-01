WHO: COVID-19 je stále globálnou hrozbou

Ženeva 12. januára (TASR) — Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je znepokojená tým, ako sa v globálnom meradle pristupuje k ochoreniu COVID-19. „Hoci nemáme krízu, COVID-19 zostáva hrozbou pre globálne zdravie,“ povedala v piatok Ženeve americká epidemiologička a expertka WHO na covid Maria Van Kerkhove.



Podľa nej sa očkuje príliš málo ľudí a neprijímajú dostatočné ochranné opatrenia. Zahŕňa to nosenie rúšok tam, kde sa na malom priestore zíde veľa ľudí, či to, aby každý, u koho sa prejavia príznaky choroby, zostal doma.



Podľa Van Kerkhove sa odhaduje, že šesť percent ľudí, ktorí majú covid s príznakmi, trpí dlhodobými komplikáciami, to znamená, že príznaky trvajú dlhšie ako tri mesiace. Medzi ne patrí okrem iného únava, ale aj neurologické ochorenia a srdcové choroby.



Van Kerkhove zdôraznila, že vakcíny chránia pred ťažkým priebehom covidu. Najmä osoby nad 75 rokov a mladší ľudia s inými ochoreniami alebo s oslabeným imunitným systémom by mali dostať posilňovacie dávky každých šesť až 12 mesiacov.



WHO kritizuje skutočnosť, že testovanie sa v mnohých krajinách takmer nevykonáva. Skutočný počet prípadov nákazy bude preto pravdepodobne oveľa vyšší ako oficiálne hlásené prípady. Analýzy odpadových vôd naznačujú, že v populácii cirkuluje dva- až 19-krát viac vírusu SARS-CoV-2, ako naznačujú hlásené údaje.



Do konca roka 2023 bolo WHO nahlásených približne sedem miliónov úmrtí na COVID-19. Van Kerkhove sa domnieva, že skutočný počet úmrtí bude najmenej trikrát vyšší.



Šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu uviedol, že nedávne sviatky viedli v decembri v globálnom meradle k zvýšenému šíreniu ochorenia COVID-19. Hlásených bolo takmer 10.000 úmrtí, pričom počet hospitalizácií stúpol o 42 percent v takmer 50 krajinách — väčšinou v Európe a Amerike.



"Hoci 10 000 úmrtí za mesiac je oveľa menej ako na vrchole pandémie, táto úroveň úmrtí, ktorým sa dá predísť, nie je prijateľná," povedal Tedros.