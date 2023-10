WHO:Európa musí aj po pandémii covidu viac investovať do zdravotníctva

Kodaň 18. októbra (TASR) - Európa musí aj po pandémii Covid-19 viac investovať do zdravotnej starostlivosti. V rozhovore pre agentúru AFP to v stredu uviedol Hans Kluge, riaditeľ pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre európsky región. Zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a niekoľkých stredoázijských štátov.



Podľa Klugeho ani zďaleka nie je jasné, či tento región je v lepšej kondícii ako bol pred covidom a či by dokázal čeliť prípadnej ďalšej pandémii.



"Je to na počudovaniece. Prišli sme (pandémiou) o sedem miliónov ľudí. A minister za ministrom mi hovoria, že musia bojovať ako o život za to, aby udržali rovnakú úroveň investícií do zdravotníctva," povedal Kluge. Podľa jeho slov v tomto smere panuje "ohlušujúce mlčanie", ktoré je potrebné "prelomiť".



Kluge tiež uviedol, že je potrebné zvýšiť financovanie zdravotníctva v celom regióne, kde panuje nedostatok zamestnancov v tomto sektore a označil to za "katastrofu". Podľa jeho slov treba riešiť aj nedostatok základných liečiv, ako sú paracetamol či niektoré antibiotiká.



Podľa šéfa WHO pre Európu región po prekonaní krízy spojenej s pandémiou z nej nevzišiel silnejší.



"Ak zajtra vypukne ďalšia pandémia, nemôžem vám povedať, že sme na tom už lepšie, čo sa týka spravodlivého prístupu k vakcínam či zdravotných opatrení," varoval. Členské štáty EÚ však podľa neho pochopili, že nebudú v bezpečí bez toho, aby boli v bezpečí aj ich susedia. "Len to (jediné) ale nestačí," dodal.



Solidarita medzi krajinami je podľa Klugeho ešte potrebnejšia v čase prebiehajúcej vojny. K situáciiena Ukrajine sa však vyjadril pomerne pesimisticky: "Vzhľadom na všetko ostatné, čo sa momentálne deje, a aká rozptýlená je pozornosť sveta, sa táto zima môže pre ukrajinský ľud stať veľmi veľmi temnou a studenou."