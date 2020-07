WHO: Fajčenie súvisí s vyšším rizikom ťažkého priebehu koronavírusu

Londýn 2. júla (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že fajčenie sa spája s vyšším rizikom ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 a úmrtia naň u hospitalizovaných pacientov, hoci WHO nevie presne uviesť, o koľko je toto riziko väčšie. Informácie priniesla vo štvrtok tlačová agentúra AP.



Vo vedeckej práci, zverejnenej tento týždeň, WHO skúmala 34 vydaných štúdií o spojitosti fajčenia a ochorenia COVID-19, pokiaľ ide o pravdepodobnosť nakazenia, hospitalizáciu, závažnosť priebehu choroby a smrť.



WHO poukázala na to, že fajčiari tvoria až do 18 percent pacientov hospitalizovaných s novým koronavírusom, a že existuje výrazná súvislosť medzi tým, či pacient fajčil alebo nie a závažnosťou jeho ochorenia, druhom nutných nemocničných zásahov a rizikom smrti.



Francúzski výskumníci vydali v apríli menšiu štúdiu, podľa ktorej fajčiarom menej hrozí, že sa nakazia a ochorejú na COVID-19, a plánovali testovať na pacientoch aj zdravotníkoch nikotínové náplasti - ale ich zistenia vtedy mnohí vedci spochybnili a poukazovali na nedostatok vyčerpávajúcich údajov.



WHO najnovšie uviedla, že „dostupné dôkazy naznačujú, že fajčenie súvisí so zvýšenou závažnosťou ochorenia a úmrtnosťou u pacientov hospitalizovaných s COVIDom-19". Organizácia OSN tiež odporučila, aby ľudia prestali fajčiť.