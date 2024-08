WHO:Izrael súhlasil s humanitárnymi prestávkami v Gaze kvôli očkovaniu

Gaza 29. augusta (TASR) - Izrael súhlasil so sériou trojdňových "humanitárnych prestávok" v bojoch v Pásme Gazy, aby umožnil zdravotníkom zaočkovať deti proti detskej obrne. Uviedol to vo štvrtok predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na palestínskom území Rik Peeperkorn, píše TASR na základe správ agentúr AFP a AP.



Očkovacia kampaň opísaná ako "humanitárna prestávka" začne v nedeľu (1. septembra) v centrálnej časti Pásma Gazy a potrvá tam tri dni, povedal Peeperkorn.



Nasledovať bude ďalšie trojdňová prestávka v južnej časti Pásma Gazy a neskôr ďalšia na severe palestínskej enklávy, dodal. Priblížil, že prestávky budú trvať každý deň osem alebo deväť hodín. Izrael súhlasil, že v prípade potreby poskytne dodatočný deň, uviedol.



Peeperkorn informoval, že cieľom je zaočkovať 640.000 detí do 10 rokov. Očkovacia kampaň je podľa jeho slov koordinovaná s izraelskými úradmi.



Hamas podporuje žiadosť na humanitárne prestávky v Gaze a je pripravený spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, povedal predstaviteľ palestínskeho hnutia pre agentúru Reuters.



AP pripomína, že tieto humanitárne prestávky nie sú prímerím medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sa už niekoľko mesiacov snažia dosiahnuť sprostredkovatelia z USA, Egypta a Kataru.



V Pásme Gazy bol v júli zaznamenaný prvý prípad detskej obrny, tento vírus sa tam naposledy vyskytol pred 25 rokmi.



Miera zaočkovania novorodencov v Pásme Gazy výrazne klesla po začatí izraelskej ofenzívy do tejto palestínskej enklávy. Zúriace boje väčšine detí zamedzili prístup k zdravotnej starostlivosti. Pred začiatkom konfliktu bolo proti detskej obrne zaočkovaných 99 percent detí, v júli tohto roka 86 percent, povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.