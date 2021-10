WHO monitoruje novú mutáciu variantu delta

Moskva/Ženeva 21. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) monitoruje novú mutáciu koronavírusového variantu delta, oficiálne označovanú ako AY4.2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Odborníci nedávno hlásili menšie ohnisko nákazy týmto novým podtypom variantu delta v Británii. Prvé prípady zaznamenalo aj Rusko, ale i USA, Dánsko, Holandsko či Izrael.



Vedci sa zatiaľ nedomnievajú, že by nová vetva variantu delta mohla byť výrazne infekčnejšia ako pôvodný variant.



Ruskí odborníci však podľa agentúry TASS zistili, že AY4.2 má vyššiu infekčnosť: jeden nakazený môže infikovať deväť ľudí. Charakteristickým znakom novej mutácie je aj to, že symptómy ochorenia sa objavujú rýchlejšie.



Hlavný odborník na pľúcne choroby na ruskom ministerstve zdravotníctva Andrej Maľavin podľa TASS spresnil, že "viac ľudí má miernu, stredne ťažkú a závažnú formu ochorenia s veľmi rýchlym rozvinutím symptómov". Dodal, že novou formou variantu delta sa nakazili už aj deti.



Kamiľ Chafizov, ktorý v ruskom Ústrednom vedeckom výskumnom ústave epidemiológie vedie vývoj nových diagnostických metód pre ľudské choroby, dodal, že v tejto situácii možno očakávať ďalšie zvýšenie chorobnosti na covid v Rusku. Súčasný nárast počtu nakazených vo viacerých krajinách však podľa jeho názoru nespôsobil AY4.2.



Chafizov dodal, že výskyt takýchto mutácií sa očakával, pričom súčasne upozornil, že nový variant by mohol byť asi o 10 percent infekčnejší ako pôvodný variant delta. Zároveň vyjadril presvedčenie, že nová verzia variantu delta môže postupne začať "vytláčať starú verziu".



"Je však nepravdepodobné, že sa to stane rovnako rýchlym tempom, akým samotná delta svojho času vytlačila všetko ostatné. Prvýkrát to bolo teda vidieť v júli a odvtedy sa podiel tejto vetvy línie delta pomaly zvyšuje," uviedol Chafizov, ktorý je presvedčený, že vakcíny proti koronavírusu registrované v Rusku budú účinné proti novej verzii kmeňa delta.



"Vakcíny sú dostatočne účinné proti tejto verzii vírusu, ktorá nie je taká odlišná, aby drasticky zmenila schopnosť viazať sa na protilátky," povedal Chafizov podľa TASS.