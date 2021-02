WHO:Očkovanie proti koronavírusu môže vyvolať predčasný pocit bezpečia

Kodaň 11. februára (TASR) - Vakcíny proti koronavírusu predstavujú nádej na zvládnutie pandémie. Môžu však vyvolať aj falošný pocit bezpečia, ktorý povedie k oslabeniu ostražitosti a predčasnému uvoľňovaniu opatrení. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol šéf európskej pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Hans Kluge, informovala agentúra DPA.



Napriek tomu, že počet prípadov nákazy v Európe v posledných týždňoch klesol, počty infikovaných aj úmrtí sú podľa Klugeho stále "príliš vysoké" a väčšina európskych krajín zostáva stále "zraniteľná".



"Medzi nádejou, ktorú prinášajú vakcíny, a falošným pocitom bezpečia je veľmi tenká hranica," uviedol Kluge na tlačovej konferencii v Kodani.



Úrady v jednotlivých krajinách by podľa neho mali pozorne sledovať najmä ohniská a komunitné šírenie nových, nákazlivejších variantov vírusu, prvýkrát zaznamenaných v Británii a Juhoafrickej republike.



Kluge preto varoval pred unáhlenými rozhodnutiami o príliš rýchlom uvoľňovaní opatrení, ktoré by mohlo ohroziť ťažko vybojované úspechy v boji proti pandémii.



"Rozhodnutiam o zrušení obmedzení v zdravotnej a sociálnej oblasti musí predchádzať epidemiologické zhodnotenie situácie a posúdenie kapacity zdravotného systému," uviedol.



Podľa Klugeho je potrebné naďalej, aj po začiatku očkovania, robiť všetko pre obmedzenie šírenia vírusu, aby sa mohla znásobiť účinnosť vakcín v boji proti pandémii.



Očkovanie sa už začalo v 37 európskych krajinách. Obe dávky vakcíny doposiaľ dostalo približne 7,8 milióna ľudí v 29 štátoch, čo predstavuje len zhruba 1,5 percenta celkovej populácie. Do európskeho regiónu WHO patrí celkovo 53 krajín.