Whoopi Goldberg, držiteľka Oscara za úlohu vo filme Duch, má 70 rokov
New York/Bratislava 12. novembra (TASR) - Medzi známe herečky sa zaradila nielen vďaka komediálnemu talentu. Whoopi Goldberg sa totiž predstavila aj vo vážnejších rolách, ktoré jej vyniesli Zlatý glóbus a Oscara. Vo štvrtok 13. novembra bude mať americká herečka, komička a producenta 70 rokov.
Whoopi Goldberg, vlastným menom Caryn Elaine Johnsonová, sa narodila 13. novembra 1955 v New Yorku v rodine učiteľky a kazateľa. Neskôr sa o ňu aj jej brata starala iba matka, lebo otec rodinu opustil. Na divadelných javiskách v New Yorku sa predstavila už ako osemročná. Koncom 60. rokov minulého storočia sa rázne prihlásila k hnutiu hippies, ale divadlu sa venovala aj naďalej, pričom účinkovala ako speváčka v slávnych muzikáloch Vlasy či Jesus Christ Superstar. Prešla si však aj drogovou závislosťou, rýchlym vydajom a následným rozvodom. V tomto búrlivom období sa jej narodila dcéra.
V roku 1974 sa rozhodla opustiť New York a s dcérou sa presťahovala do Los Angeles. Zmenila si meno na Whoopi Goldberg a podieľala sa na vzniku divadelného zoskupenia San Diego Repertory Theatre, pôsobila aj v skupine Spontaneous Combustion sústrediacej sa na improvizačné divadelné predstavenia. Venovala sa aj sólovým vystúpeniam ako stand-up komička. Absolvovala turné po Spojených štátoch amerických a Európe s vlastným programom The Spook Show.
Jej herecké všestranné nadanie si všimol aj americký režisér Steven Spielberg, ktorý jej zveril hlavnú úlohu v dráme Purpurová farba (1985). Rola jej vyniesla Zlatý glóbus a filmový kritik Roger Ebert označil jej výkon za jeden z najúžasnejších hereckých debutov v histórii filmu. Po dramatickej úlohe sa Goldberg o rok neskôr predstavila v komediálnej polohe v snímke Penny Marshallovej Bleskový Jack (1986).
Celosvetovú popularitu jej priniesla melodráma Jerryho Zuckera Duch z roku 1990, v ktorej stvárnila jasnovidku. V divácky obľúbenej snímke si zahrala po boku Patricka Swayzeho a Demi Moorovej, pričom Whoopi ocenili Oscarom v kategórii Najlepší výkon herečky vo vedľajšej úlohe.
Divácku priazeň si udržala aj vďaka komédiám Setra v akcii (r. Emile Ardolino, 1992) a Sestra v akcii 2: Opäť v habite (r. Bill Duke, 1993). Zahrala si však aj v snímke Hráč (1992) renomovaného režiséra Roberta Altmana.
Jej filmografiu tvoria aj filmy Spoločníčka (r. Donald Petrie, 1996), Bogus (r. Norman Jewison, 1996), Eddie (r. Steve Rash, 1996), Narušenie (r. James Mangold, 1999), Miliónové preteky (r. Jerry Zucker, 2001), Hlboko pod kožu (r. Mike Cerrone, 2006), či Ezra (r. Tony Goldwyn, 2023).
O jej talente svedčí aj to, že v roku 2001 dostala Cenu amerického spisovateľa Marka Twaina za americký humor (The Mark Twain Prize for American Humor). Je autorka zbierky esejí s názvom Book (1997), alebo kníh humorných postrehov Is It Just Me?: Or Is It Out Out There? (2010), alebo If Someone Says You Complete Me, Run! (2015)
Whoopi Goldberg sa intenzívne venuje aj rozhlasu a charitatívnym vystúpeniam. Preslávila sa tiež ako moderátorka galavečerov odovzdávania Oscarov, pričom prítomných aj milióny divákov na svete sprevádzala týmto ceremoniálom v rokoch 1994, 1996, 1999 a 2002. V roku 1996 bola napríklad aj hviezdou Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch.
